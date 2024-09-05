面對通膨帶來的經濟壓力，消費者在外用餐時更加精打細算。為了滿足顧客吃飽又吃巧的需求，台灣蔬食品牌「寬心園」今（5）日宣布調整供餐模式，從以往的「套餐」轉型為「單點」，不僅完整保留深受顧客喜愛的「寬心／如意／喜悅套餐系列」主菜，且首度調降主菜單價約15％，並推出全新的「巧味小饌」系列小菜搶市。

以「喜悅」主菜為例，奶香蔬菜鍋原價340元，降價後只要290元，讓顧客享受輕鬆自在、自由搭配的用餐體驗；此外，寬心園全新調整飲品菜單 ，特別推出「台灣特色茶葉」和「漢方草本系列飲品」，為顧客帶來全新的好茶與美食絕配享受。

寬心園廚藝總監施建瑋表示，寬心園的全新點餐方式，讓顧客可以自由選擇喜愛的菜品，自已掌握一餐的消費預算，不再受過去的套餐消費限制。全新推出的「巧味小饌系列」，包括多款創意小菜，如柚香蕃茄、金磚豆干和雲南大薄片等，價格實惠且選擇豐富，滿足不同食量與口味的顧客需求。

同時，深受顧客喜愛的「寬心／如意／喜悅系列」主菜也將保留，包括百花爭艷、百菇松露飯、奶香蔬菜鍋等經典菜色，讓顧客在變化中依然能品嚐到熟悉的美味。

寬心園創辦人黃瓊瑩表示，為提供顧客更豐富的飲品選擇，寬心園全新推出「台灣特色茶葉」飲品系列，可搭配餐點進行時下流行的「餐茶搭配」（Tea Pairing），包括雪山森林白茶、文山包種茶、東方美人茶、三峽碧螺春等多款茶品選擇。

針對不喝茶或擔心影響睡眠的顧客，寬心園與茗京萃集團合作，推出「漢方草本系列飲品」，包括百草甘、紫蘇飲、月桂人等多元選擇，滿足不同顧客的口味喜好。

黃瓊瑩強調，隨著單點模式的引入，寬心園希望提供顧客更多選擇與更大的自由度，無論是享用豐盛的主餐，還是輕鬆吃點小菜，都可以依據個人喜好自由搭配，此舉不僅增加顧客的自主性，還能輕鬆享受高品質的蔬食料理。新的菜單與飲品提供顧客更靈活的選擇，讓顧客能根據個人喜好，享受既美味又合宜的用餐體驗。

寬心園全新菜單將於9月9日正式上線，並提供新品限時特價優惠，凡點購「巧味小饌系列」小菜，可享第二道五折優惠，新飲品系列共享五折優惠價。