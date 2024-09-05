曾和孫儷一同演出《羋月傳》的男星黃軒，2人在劇中飾演青梅竹馬相知相愛，並有大量對手戲，也讓黃軒因此爆紅。近日有狗仔爆料H姓男星走紅就翻臉不認人，曾犯下家暴、打架。不少網民猜測是黃軒，工作室隨後發出聲明否認，但狗仔也沒有客氣，發文反擊開酸：「準備被打臉吧」。

近日微博盛傳「一線當紅小生H家暴」事件，內容是一線小生「H」，出身寒門，能成為人生贏家端賴貴人善人相扶相持，走紅後翻臉無情，將恩人屏蔽拉黑，外表斯文卻是家暴能手，曾因打架被拘押。還附上一張黃底黑剪影，讓網友紛紛猜測是黃軒。

網傳「當紅小生H家暴」被影射是男星黃軒。（圖／攝自 微博）

黃軒工作室4日發出聲明，表示近日有不明身分者於社交平台利用黃軒掀升的形象剪影進行惡意捏造與誹謗，公然散布不實言論，此行為已嚴重侵害黃軒掀升的名譽權。「我方將採取零容忍態度，並保留法律途徑追究相關責任」，同時留言強調已取證。但狗仔在5日也貼文，直說：「工作室要被打臉了！這是一種很愚蠢的公關手段！」

黃軒工作室發出聲明澄清，並表示保留法律追訴權。（圖／攝自 微博）

狗仔也貼文開酸黃軒工作室聲明。（圖／攝自 微博）

網友見狀議論紛紛，「必須告到底，不能再心軟，必須要維權」、「直接告、別手軟」、「黃軒什麼時候結婚了？」、「黃軒工作室和狗仔都挺剛，只想說，真有證據就放出來，沒有證據就亂造謠」。