德國雜誌Capital報導，德國經濟部近月已與州政府、歐盟和歐洲議會溝通，6月會見Temu、Shein代表。德國經濟部發言人回應，最重要的是確保外國零售商和歐盟零售商的監管水準看齊。

路透引述文件顯示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨主張擴大海關管制範圍，取消電商小型貨品價值150歐元的免稅上限。