德國雜誌Capital報導，德國經濟部近月已與州政府、歐盟和歐洲議會溝通，6月會見Temu、Shein代表。德國經濟部發言人回應，最重要的是確保外國零售商和歐盟零售商的監管水準看齊。
路透引述文件顯示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨主張擴大海關管制範圍，取消電商小型貨品價值150歐元的免稅上限。
德媒報導，德國正草擬電商平台行動計畫及相關新規則，確保拼多多旗下Temu、Shein等中國電商平台符合產品安全、環境保護、消費者權益標準、海關和稅務法律。
德國雜誌Capital報導，德國經濟部近月已與州政府、歐盟和歐洲議會溝通，6月會見Temu、Shein代表。德國經濟部發言人回應，最重要的是確保外國零售商和歐盟零售商的監管水準看齊。
路透引述文件顯示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨主張擴大海關管制範圍，取消電商小型貨品價值150歐元的免稅上限。
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