近日台灣西半部空氣品質亮橘燈，民眾出門天空一片霧濛濛。國民黨立委羅廷瑋不禁痛批，今天台灣整個西半部都在「迷霧驚魂」，政府看到了嗎？風力、太陽能等比例遠低於火力發電，堅持非核家園只能繼續選擇依賴高污染、高碳排的火力發電，賴清德喊出「健康台灣」，2030年要降低死亡3分之1，看到今天的天氣，你還對賴清德的政策有信心嗎？

羅廷瑋指出，根據台電最新數據，火力發電占據超過 96％，今天感覺好像生活在工業革命的世代，當時大城市為了追求經濟增長，煙囪排放煙霧、無止盡的煤炭燃燒、以及工廠的污染成為人們的日常。

羅廷瑋批評，政府說要環保，要綠能，讓這個環境變好，但緊抱綠能政策的結果，堅持非核家園。事實上，風力、太陽能等再生能源的比例仍遠低於火力發電，到最後只能繼續選擇依賴高污染、高碳排的火力發電，讓環境繼續汙染，民眾的健康，政府根本絲毫不在意，曾幾何時，霧霾更是變成台灣人的日常。

羅廷瑋直言他非常生氣，強調2020年曾在中火絕食抗議，因為他的親友得到肺腺癌，而如今每年台中市肺癌罹患率還是居高不下，2020年環保署通過中火「四煤換二氣」的計畫，蔡英文政府也說要「建一拆一」，現在呢？賴清德政府反而通過「六煤換四氣」的大擴廠計畫，所謂減煤竟然變成愈減愈肥，說好的2028年無煤台中，如今卻讓我們等到2034年這十多年的等待又還要有多少個家庭為了政府錯誤政策而破碎。

羅廷瑋質疑，賴清德甫上任說要打造「健康台灣」，喊出2030年要降低死亡3分之1，看到今天的天氣，你還對賴清德的政策有信心嗎？