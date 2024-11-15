花蓮78歲黃姓阿公罹患肺癌末期，在人生的最後階段，想再一次見到那片熟悉的海！門諾醫院安寧團隊與國軍805護理籌備，幫黃阿公與家人攜手圓夢，讓他搭乘復康巴士，再看一次大海。

黃阿公一家人都對大海有著深厚情感，他們常到順安海邊的定置漁場購買當天「現撈」的新鮮魚貨，分享給家人，海邊的日子幾乎是他的日常。罹患癌症後，為了治療，他入住安養機構，無法像以前自在的到海邊欣賞海景，久而久之，對海的思念更加深刻。

黃阿公一家人看著寧靜大海，重溫彼此間深厚的感情。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

阿公說出心中「看海」的願望，雖然門諾醫院到順安海邊車程並不遠，但癌末患者此行仍要審慎評估。日前阿公在醫護團隊的陪伴下搭上復康巴士，如願看到他心心念念的大海，即使身體仍有些不適，但看到眼前那片再熟悉不過的湛藍海景，阿公的嘴角露出淺淺微笑，與家人合影留念，並舉起雙手向醫護團隊道謝。

阿公的妹妹感慨說「一家人相聚在一起，回憶著兒時的點滴，心中雖感不捨，但更多的是溫馨與祝福。」

門諾醫院安寧團隊護理師羅秀紋指出，對於癌末患者來說，能夠達成一個小小的心願，已是一種心靈的慰藉和滿足。這次的圓夢之行，不僅讓阿公有機會再次面對他所珍愛的大海，也讓家人們在這片熟悉的海景前凝聚，重溫彼此的深厚情感。

門諾醫院安寧團隊醫師陳逸文表示，安寧照護的核心在於重視患者的生活需求和內心渴望。透過「圓夢守護」的服務，為患者實現心中深藏的願望，在生命的最後旅程中感受到愛與溫暖的陪伴。很感謝國軍805醫院護理之家全力協助，貼心安排與積極配合，才能共同為阿公達成這趟「看海」之旅。