受到0922豪雨、山陀兒及康芮颱風影響，蔬菜產量減少價格走高，10月後氣候逐漸穩定且轉為冷涼，適合平地各類蔬菜生長，農民種植意願增加。據農糧署敏感性蔬菜供育苗量預警系統資料，10月中旬及11月上旬高麗菜超種亮紫燈，若氣候平順溫暖，預估12月下旬後有產銷失衡之虞，建議農民審慎評估種植風險，切勿追價搶種，以維護合理收益。

受9月豪雨及連續颱風影響，國內蔬菜產區受損，供應減少，價格上漲。台北果菜批發市場近一週蔬菜平均日交易量1159公噸，較去年同期1322公噸減少12.3％；平均每公斤交易價格52.1元，較去年同期38.3元上漲36.1％。

農糧署補充，從10月山陀兒颱風過後，氣候逐漸穩定且轉為冷涼，適合蔬菜生長，加上蔬菜市場價格仍高與因颱風豪雨延後種植等因素，10月上旬起平地甘藍有集中種植情形，陸續達紅色燈號及紫色燈號，10月中旬及11月上旬甘藍種植數量分別達679萬及648萬株，入秋以來二次亮紫燈，超過合理種植規模。以生育期60至70天推估，預估12月下旬以後進入盛產期，有產銷失衡之虞，建議農民審慎評估種植風險，切勿追價搶種。