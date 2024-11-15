針對國民黨立委翁曉玲所提出的《憲法訴訟法》修法版本，民眾黨立委黃珊珊日前發聲反對。民眾黨今（15）日黨團會議後，由立委黃國昌宣布，目前《憲法訴訟法》完全沒有下限門檻，黨團認為憲法法庭作出重要判決、特別是違憲宣告時，要設立最低門檻，因此黨團會提出自己的版本。

黃國昌今於記者會上說，針對《憲法訴訟法》，早上在黨團會議討論後，黨團成員一致同意，目前《憲法訴訟法》完全沒有下限門檻，這件事必須要修正。所以黨團贊成針對有關於憲法法庭作出重要判決，特別是違憲宣告時，要設立最低門檻，而不是像現在《憲法訴訟法》毫無下限，黨團也會提出自己的版本。

黃國昌強調，當初司法院將憲訴法修法意見送至立院後，他當場質詢司法院副秘書長，該報告完全不及格、亂寫一通，因為針對其他國家的規範，一個字都不敢提。他說，美國聯邦最高法院9名大法官，最低出席人數是6人；而日本最高裁判所，15位法官中，最低出席人數是9人，且若要宣告違憲，必須要有8位法官作出一致判決。

黃國昌表示，美國、日本、韓國、南非針對執掌違憲審查宣告的機關，都有最低人數要求，而我們的憲訴法卻毫無下限，因此黨團認為有設置下限的必要。

媒體提問，民眾黨自提版本，是否因不太認同翁曉玲的《憲法訴訟法》版本？黃國昌表示，《憲法訴訟法》牽涉到立法體例問題，當初司法院提出的版本非常草率，從頭到尾都用「現有總額」4字，導致現在變成「毫無下限」。

黃國昌認為，要翻覆國會三讀通過的法律案，是何其慎重，怎能毫無下限地這樣幹？最近一些判決，引發社會強烈反彈、爭議，相信大家都看到也聽到。因此在目前憲法訴訟法的架構之下，民眾黨團立場清楚，沒有辦法接受這種毫無下限的立法方式。

黃國昌指出，他更無法接受，若反對這種司法院毫無下限的立法方式，就是要癱瘓民主憲政，難道美、日、南韓、南非等國家有規定下限，全都在癱瘓民主憲政嗎？這種民粹式、沒論理，甚至沒參照外國立法例子的言語煽動，可以停止。至於在立法形式上，黨團成員今天凝聚共識後，會提出自己版本，提出後跟大家報告。