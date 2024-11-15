長榮在2021年到2022年間享受到疫情間的紅利，獲利創下有史以來最佳的成績，口袋現金滿滿，2022年董事會決定現金減資進行瘦身，實收資本額由529.11億元，減資後大幅降至211.64億元，每股淨值一口氣提高到206.35元，2022年當年度獲利3342億元，每股盈餘87.07元，每股淨值達到260.92元高峰。

今年上半年，紅海危機造成運價大幅上揚，運價在第二季的高峰也反映到第三季的獲利上，加上業外亦有利息收入等利益貢獻約46億元，長榮第三季單季稅後淨利619.13億元，每股盈餘28.75元，前三季累計賺了超過千億元，稅後淨利達到1087.5億元，每股盈餘50.68元，每股淨值回升到近250元。如果沒有當時減資計畫，今年前三季EPS只有兩個資本額表現。

對於第四季看法，法人認為，貨載量將較第三季滑落，不過，長榮有長約價的貨量訂單保護，平均運價修正幅度低於市場現貨價修正幅度。另外，航商透過縮班減艙，調整運力，搭配十一長假後貨載需求增溫，供需結構轉好，明年農曆春節較早亦提前啟動客戶備貨潮，獲利雖也會季減，但較去年同期仍會成長，對長榮看法持續正面。