根據統計粗估，全台約有20萬男性受慢性攝護腺發炎所苦。對此，泌尿科醫師戴槐青列出慢性攝護腺發炎5大症狀，除了排尿困難外，包括骨盆區域疼痛、性功能障礙、腹股溝不適也都是，甚至還會引起一些全身性的症狀，如疲勞、低度發燒等，務必盡快就醫檢查，以對影響生活品質。

醫師戴槐青在個人粉專發文表示，慢性攝護腺發炎是男性常見的泌尿系統疾病之一，依統計顯示，在台灣發生率大約是5～8.8％。並整理出以下5種慢性攝護腺發炎的症狀，以供民眾對照檢視：

1、骨盆區域疼痛 ：此為最常見的症狀之一，可能是恆定的鈍痛或間歇性的尖銳痛。疼痛的範圍包括下腹部、會陰部、陰囊和肛門周圍，有些患者甚至會感覺到腰部或大腿內側的疼痛。

2、排尿困難 ：慢性攝護腺發炎會影響尿道的正常功能，導致排尿困難。患者可能會經歷頻尿、尿急、尿流變細，或排尿時疼痛等問題。有些人甚至會有排尿不完全的感覺，要尿很多次才能排空膀胱。

3、性功能障礙 ：這是另一個常見症狀，患者可能會出現勃起功能障礙、早洩，或性慾減退等問題。這些情況不僅會影響患者的性生活品質，還可能對心理健康產生負面影響。

4、腹股溝不適 ：慢性攝護腺發炎的患者，常常會感到腹股溝部位的不適。可能是輕微的疼痛或壓迫感，並可能延伸到睪丸或會陰部。這種不適感，會隨著活動和姿勢的變化而改變，有時會影響走路或坐著的舒適度。

5、全身不適 ：除了局部症狀，慢性攝護腺發炎還會引起一些全身性的症狀，如疲勞、低度發燒等。這些症狀可能是由於長期發炎反應，和身體對抗發炎的消耗所致。持續的全身不適會進一步降低患者的生活品質，影響工作和社交活動。

談及該如何預防慢性攝護腺炎，泌尿科醫師歸家豪先前在醫院專欄撰文指出，日常生活應維持正常的作息與適度的運動，盡量不要憋尿、不要太過勞累，並戒菸及避免不潔的性行為。當尿路感染時，應立即徹底治療，以防感染擴散至攝護腺。在飲食上，應盡量清淡，避免過油、過鹹及刺激性食物，多吃青菜及水果等高纖食物。他說，雖然慢性攝護腺炎療效慢，但只要病人對疾病有適當了解、耐心接受治療，還是可以獲得不錯療效。