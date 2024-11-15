每年都會公布民眾愛用密碼的密碼管理公司「NordPass」，近日公布2024年最新數據，最多人愛用的密碼依舊為「123456」，不只在全球有超過300萬人使用這組密碼，同時也是台灣人最愛用的密碼。

NordPass近日公布全球民眾愛用的密碼排行榜，「123456」不意外再度蟬聯全球榜單冠軍，今年共有超過300萬人使用此組密碼，第2名的「123456789」僅162萬多人使用，第3名的「12345678」約有88萬人使用，前10名依序則是「password」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「12345」、「secret」及「123123」。

至於台灣人愛用的前10大密碼，則分別是「123456」、「12345678」、「123456789」、「1qaz2wsx」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「a123456」、「12345」及「123123」。

NordPass指出，以上進入榜單的密碼，因為過於簡單，駭客全都只需要1秒就能破解，提醒民眾多利用不同大小的英文字母、數字及符號，並進行多樣化的排列組合，以保護自身個資。