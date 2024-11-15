32歲女星龐卓欣是2015年港姐選拔的亞軍，同年該比賽的冠軍是「十優港姐」麥明詩，龐卓欣與從事金融業的男友Patrick交往5年。近日，龐卓欣被問到是否可以接受和男友AA制？她表示長大後交往的對象都是以結婚為前提，小錢她付沒問題，但希望對方可以有主動想要照顧她的心意，對愛的人和家人不應該太計較，言下之意還是希望另一半可以大方一點。

龐卓欣最近在IG分享影片，寫下「更重要的是背後的意義」，她在片中說被人問到可不可以接受跟另一半AA制，她表示小時候念書時談戀愛，因為用的都是家人的錢，所以自己不太在意；長大自己工作後，自己選的男友都是有結婚共識的，她想找的是「真心想照顧人」的另一半，更希望對方能「主動」表達，願意給她最好的東西。

龐卓欣希望另一半不應該斤斤計較。（圖／翻攝自adapcy IG）

在此考量下，龐卓欣說小的東西她可以自己付錢，「但其實每個女生想要一個男生照顧都是很正常，我覺得節省沒關係，但對自己家人、或對自己愛的人，不要太斤斤計較」，尤其是未來有一天她若懷孕生產，暫時無法工作，希望對方也可以拿出想照顧她的行動力。

龐卓欣和金融業男友交往5年。（圖／翻攝自adapcy IG）

最後，龐卓欣強調自己不是想找金龜婿、當淘金客，不是要有房才願意嫁給一個人，就是透過日常這些細節可知這個男生到底對妳有沒有「誠意」，但也強調是她的的個人看法。見此，網友回應：「說得太好」、「會啊，他原本的50就是我的啊，所以我付的是75%，他還欠我25%。」、「謝謝分享」、「我老公是日本人，這麼久以來談戀愛、吃飯的錢基本上也是對方給」。