音樂YouTuber「我是江老師」擁有65萬粉絲，先前她透露卵巢裡長了19公分腫瘤，震驚外界；昨(14日)她上傳新片，證實罹患卵巢邊緣惡性腫瘤一期，所幸及早發現，術後不需做化療或放療。

江老師表示，發現這顆19公分的腫瘤之前，並沒有任何痛感，生理期也正常，唯獨常態性便秘以及躺平時腹部明顯隆起。到醫院就診後，醫生開給她的診斷書上寫著「卵巢邊緣惡性腫瘤：第一期上」，是個介於良性與惡性的腫瘤，又名「境界惡性卵巢瘤」、「邊緣性卵巢癌」、「低惡性度卵巢癌」等，5年存活率95到97%。

江老師得了邊緣性卵巢癌一期。（YT@我是江老師）

江老師從醫生口中得知病因不明，無法確切了解腫瘤長了多久。不過，江老師說兩年前做過全身健檢，當時沒驗出腫瘤，所以能證明腫瘤是在這兩年內快速增大，她呼籲女性除了定期做全身健檢，做抹片時也要掃超音波。

江老師取出一邊的卵巢和輸卵管以及部份的腹膜。（YT@我是江老師）

江老師術後恢復佳。（IG@teacherchiang）

江老師慶幸自己及早發現，開刀拿掉一邊的卵巢和輸卵管以及部份的腹膜，術後不需做化療、放療，只是要密切觀察。而開刀至今，江老師術後恢復良好，幾乎感覺不到傷口痛，唯獨脹氣痛頗困擾。