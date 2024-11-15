吳克群10日參與「嗨！出發吧來台東演唱會」在台上宣布將百萬酬勞全數捐給台東弱勢團體，對此，台東縣長饒慶鈴先在臉書發文致謝，今日特別拍攝影片力邀吳克群明年到台東搭乘熱氣球「愛心球、HELLO KITTY球、媽祖球，任你選擇」。

「歡迎克群常常到台東演出！」饒慶鈴拿起愛心抱枕，代表台東鄉親的愛，饒慶鈴說，「感謝吳克群在上禮拜的演唱會這麼暖心的捐出演出酬勞，立刻融化台東所有鄉親，在這裡送上1顆大大的愛心球，克群謝謝你記得我們，明年的熱氣球邀請你來搭乘，愛心、HELLO KITTY、還是媽祖（熱氣球），任你選擇」。

吳克群出道以來熱心公益，日前參與「嗨！出發吧來台東演唱會」時在台上宣布將酬勞全數捐給台東弱勢團體，饒慶鈴11日在書發文「謝謝吳克群這麼愛台東，捐出這次演唱會的酬勞給台東，台東也愛你」

吳克群事後其中50萬捐給台東家扶中心，幫助弱勢兒童青少年，而協助智能不足的台東牧心智能協會，也收到吳克群的50萬捐款並拍攝短影片感謝他的愛心。