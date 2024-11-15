外交部長林佳龍13日下午陪同賴清德總統接見由美軍前印太司令阿奎利諾（John Aquilino）將軍率領的新美國安全中心（CNAS） 「下一個世代國安領袖計畫」（Next Gen）訪問團，並在14日中午接待訪團一行。林佳龍強調，台灣面臨中國法律戰、輿論戰、心理戰等「三戰」攻擊，但台灣仍將持續強化自身的防衛韌性，期待全球夥伴合作，維護台海的和平穩定。

林佳龍指出，阿奎利諾長期重視區域安全並支持台灣的防衛能力，並重申，賴清德強調「穩健的台美關係是印太區域和平、穩定與繁榮的基石」，並感謝 CNAS 長年對台灣堅定的支持，期待與全球夥伴一同維護民主、自由和人權的共同價值。

林佳龍也特邀前國安會諮詢委員郭臨伍、李漢銘等人出席與會，兩位專家都曾實際參與國家安全政策制定與推行，擁有豐富的實務經驗，與訪問團進行跨世代的意見交換，使訪團得以更深入了解台海穩定與全球安全的議題。

林佳龍強調，台灣雖面臨中國灰色侵略，以及法律戰、輿論戰、心理戰等「三戰」的攻擊，但台灣仍將持續強化自身的防衛韌性，履行保衛國家的責任，並期待全球夥伴一起合作，反對威權主義的擴張，以維護台海的和平穩定。

適逢阿奎利諾將軍 63 歲生日，外交部也準備生日蛋糕提早為他慶生，感謝阿奎利諾對台灣的長期支持，及對區域和平、穩定與繁榮所做的貢獻。