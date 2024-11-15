立院經濟委員會昨（14日）排審國民黨立委陳玉珍所提《離島建設條例》修正案，設「離島自由貿易示範區」，為產業帶進活水。但民進黨立委吳思瑤痛罵陳是「陳三桂」，陳玉珍也反酸吳三桂是「吳氏宗親」，兩人一度火爆對嗆。而今（15日）上午當吳思瑤立法院接受媒體聯訪時，眼光突然瞄到陳玉珍在一旁等待受訪，突然說出「陳玉珍又盯梢了」，兩人再度爆發一波言語衝突。

今早當吳思瑤在接受媒體聯訪時，餘光突然瞄到陳玉珍在一旁等待受訪，因此講「陳玉珍又盯梢了」，陳不滿回擊，「站在這裡就叫盯梢嗎？你一定要這樣講我，大家都站在這裡」；吳則說，「我還在受訪喔，請不要每天都在這裡干擾別人受訪」。此時陳也不滿地嗆，「你不能說我盯梢，你在受訪不要批評我站在這裡哪裡不對？」

後來陳玉珍接受媒體聯訪時則批，吳思瑤喜歡扣人帽子，在這公開場合，人家等著做下一場聯訪，她就莫名其妙扣帽子，「吳思瑤是一個沒種、完全沒用的立法委員」，昨天公開也已經跟她下戰帖！