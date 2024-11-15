桃園是人口組成多元的文化大熔爐，其中馬祖人即有5萬人之多，甚至超過連江縣本地的馬祖人口，是為馬祖鄉親的大本營。馬祖地區獨特的文化、美食及群體關係也早已深根桃園，位於八德2005年落成至今的馬祖會館，也持續提供文化傳承、宣導、交流及產業行銷等服務。桃園市中原文創園區15日至明年1月5日止，於11倉辦理藝術家曹松清的創作個展《島嶼‧藍眼淚》，共展出32幅油畫作品，以馬祖奇觀「藍眼淚」為主軸，匯集多幅不同視角的系列作品。

馬祖的「藍眼淚」被美國CNN納入「世界15大自然奇景」，也是近年熱門的旅遊景點之一，但由於各種自然條件的限制，能親眼目睹可說是非常幸運。馬祖也因此成立了「藍眼淚館」，以人工培育的方式讓遊客能夠身歷其境。出生與成長皆於馬祖的藝術家曹松清，捕捉陽光下以赤潮形象呈現的藍眼淚，並從目視、拍照、錄影，加上自己的感受在筆下呈現，創作出多幅生動且富感染力的畫作。展區內除了設計AR以及互動裝置的體驗外，同時也表現馬祖豐富的海岸與建築，從畫作中勾勒出眾人對馬祖的初步印象。

桃園市中原文創園區15日至明年1月5日止，於11倉辦理藝術家曹松清的創作個展《島嶼‧藍眼淚》，共展出32幅油畫作品，以馬祖奇觀「藍眼淚」為主軸，匯集多幅不同視角的系列作品。（文化局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市中原文創園區15日至明年1月5日止，於11倉辦理藝術家曹松清的創作個展《島嶼‧藍眼淚》，共展出32幅油畫作品，以馬祖奇觀「藍眼淚」為主軸，匯集多幅不同視角的系列作品。（文化局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市中原文創園區15日至明年1月5日止，於11倉辦理藝術家曹松清的創作個展《島嶼‧藍眼淚》，共展出32幅油畫作品，以馬祖奇觀「藍眼淚」為主軸，匯集多幅不同視角的系列作品。（文化局提供／廖姮玥桃園傳真）

除了平面作品外，藝術家也設計了豐富有趣的觀展體驗，包含2幅以擴增實境(AR)方式呈現的畫作；以手勢召喚不同情境的互動裝置作品剪刀石頭布；以圓扁石排列的藍眼淚作品淚光閃閃，反映了藝術家置身其中的心境；藍眼淚的錄像作品島嶼藍色調，難得一見的影像也是本展的亮點之一。曹松清表示，馬祖海島除了如同地質大教室、具特色的海岸地形外，還有花崗石岩、戰地坑道、巨石神像及星空奇景等都非常值得一看，歡迎民眾一起來感受經歲月洗禮、從思鄉情懷中創作出的美麗島嶼。

曹松清的創作個展《島嶼‧藍眼淚》除了展出到明年1月份之外，中原文創園區也於每週辦理豐富多樣的活動，提供民眾假日遊玩的好去處，包含主題市集及表演等，另也搭配節慶辦理各項活動，民眾不妨於假期前往走走逛逛，參與各式形態的文創體驗。