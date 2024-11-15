經典電影續集《神鬼戰士 II》上映，派拉蒙影業與法拉利HP車隊攜手合作，法拉利HP車隊車手夏爾勒克萊爾和卡洛斯塞恩斯，將穿著由法拉利創意總監洛可伊亞諾為他們量身訂製的禮服，出席在倫敦舉辦的《神鬼戰士 II》全球皇家首映會，為電影首映會增添賽車運動的激昂氣息。

透過這次合作，派拉蒙影業與法拉利HP車隊希望能夠提升影迷的體驗，並以對於挑戰極限的共同堅持來傳達這兩大品牌的精神。這次合作深受《神鬼戰士 II》歷久不衰的精神與法拉利追求創新的傳承所啟發，既向經典傳統致敬，又勇敢開創全新道路，點燃這兩大品牌共同追求的熱情與決心。

派拉蒙影業全球行銷與發行總裁馬克溫斯托克說：「我們和賽車界最具代表性的品牌法拉利攜手合作再合適不過了。我們與法拉利的共同合作將創造一場獨特的娛樂體驗，展現我們共同追求卓越成就的傳承與創新精神。」

法拉利首席賽車營收官羅倫佐吉奧蓋蒂補充：「我們很興奮能夠與派拉蒙影業共同慶祝《神鬼戰士 II》隆重獻映，這部電影的名字在電影界就像法拉利HP車隊在賽車界一樣舉世聞名。《神鬼戰士 II》一片的主要演員將穿著法拉利系列服飾，並以為他們量身打造的造型，加入我們在拉斯維加斯大獎賽的現場活動，將法拉利生活時尚品牌推向舞台中央，呈現結合電影與賽車運動的獨特魅力。」

《神鬼戰士II》故事敘述男主角盧賽斯小時候親眼目睹備受人民愛戴的英雄麥希穆斯被他的舅舅殺害多年以後，如今當他的家園被暴虐無道的皇帝以鐵腕作風征服並且統治之後，盧賽斯（保羅麥斯卡 飾）就被迫進入競技場。他的心中燃起熊熊怒火，羅馬帝國的未來則岌岌可危，而盧賽斯就必須回顧他的過去，從中尋找力量和榮譽，讓羅馬人民重返榮耀。