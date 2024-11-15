Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》大受好評，7日上線48小時內直衝台灣Netflix排行榜第一，連續霸榜5天。劇中楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、曾莞婷、林廷憶五位主演們為戲大跳性感舞蹈，15日釋出眾影后們在拍攝跳舞重頭戲與私下練舞的精彩花絮，幕後祕辛與趣事，展現出影后們不同以往的真性情。

林廷憶（左起）、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖在《影后》大跳性感舞蹈。（Netflix提供）

五位笑稱自己是「親愛的導演女團」，在戲還未正式開拍前就時常聚在一起練習，只見花絮一開頭眾人紛紛對要跳舞這件事，抱持著既擔心又緊張的心情，不僅作為中間位的楊謹華面露懷疑大嘆「哇！」在一旁觀看練舞過程的楊貴媚更是忍不住驚嘆連連。曾莞婷分享早在一開始面試時，便得知有跳舞這個環節，直呼「天啊！我是個舞痴欸。」謝瓊煖更坦言：「每次一想到排舞我就頭皮發麻」，就連其中最年輕的忙內林廷憶也笑說：「我也很擔心。」

曾莞婷自認舞痴，信心喊話「不會讓大家失望」。（Netflix提供）

在這段密集排舞的過程中，陳庭妮也分享某天練舞時已經持續跳了四個小時，每個人都累到不行了，沒想到聽到舞蹈老師說要再一個，即便大家都已經累攤在地上、椅子上，還是超不服輸直呼「好啊，再一個啊！，立馬提起疲憊身軀，拿出態度再來一次，實在非常敬業，一次又一次的排練，只為呈現最整齊完美的舞蹈場面，大家也在終於練完時集體拍手笑稱終於解脫。

謝瓊煖曝3分鐘舞蹈戲拍了一個多禮拜。（Netflix提供）

而平時就熱愛跳舞的楊謹華，這次能在戲中有跳舞的戲也坦言：「自己喜歡跳跟真的入戲去角色拍跳舞是兩件事。」當今天只有一個人跳時，即便有失誤也不會太明顯，但一排人一起跳時，只要出差錯就會看得一清二楚，會因為自己的失誤導致大家都要重來感到很自責。

其中年紀最輕的林廷憶與姐姐們一同練舞，也藏不住開心心情，「很少能在演戲的同時又學到別的技能，嘗試別的新東西。」興奮地秀出苦練之後雙膝瘀青的功勳，「跳到停不下來，很爽！」曾莞婷也坦言自己其實是個舞痴，一開始知道有跳舞的環節就很緊張，不確定自己是不是能做得到，但也對自己信心喊話我只要得到這個機會，就不會讓大家失望。」

來到正式拍攝的日子，楊謹華敬業地反覆跪了三十幾次，雙腳的膝蓋都是瘀青，有種想哭的感覺，陳庭妮同樣表示自己真的很緊張，總覺得怎麼跳都跟練習的時候不太一樣，「我記得當時瓊煖姐在我旁邊，很溫暖地跟我說：『妮妮深呼吸～』她只說了三個字就讓我覺得，對！這就是姐妹淘的感覺」。謝瓊煖同樣也在密集又高強度的練習下，累積了一些傷痕，笑稱「也是一種刺青的感受」，更透露「可能大家看到的三、四分鐘，其實我們可是拍了一個多禮拜了」，足見大家對這場戲的重視，也感受到所有演員們的賣力演出。

而除了這場盛大的排舞戲，一場楊謹華因膝蓋受傷導致跳舞表現不佳頻頻失誤，自責對鏡子自暴自棄的戲，也引發觀眾的熱烈討論，對此楊謹華也分享「那天在拍這場戲時，導演問了我能不能講這段話，我是非常願意的，因為我跟周小凡有著相同的際遇，如果我不勇敢為她發聲的話，還有誰可以懂周小凡入圍多次卻沒有得獎那種內心真實的感受，非常感謝導演給了我這個機會。」