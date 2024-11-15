譚艾珍（左）與王琄（右）暌違8年在《當妳轉身之後》的舞台上精彩對戲。（綠光劇團提供）

《當妳轉身之後》主角王琄（中）飾演癌症病患與圍繞四周的醫護人員程時雍、邱逢樟、賴震澤、李筠媗著裝排戲。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

綠光劇團世界劇場系列《當妳轉身之後》暌違8年將於11月底重啟演出，11／29-12／8台北城市舞台首演，一開賣即即創下完售佳績。該劇述說一位癌症病患在生命倒數的日子中，在探詢死亡議題以及醫病關係中領悟生命的意義。原班人馬進入緊鑼密鼓的排練週期，13日舉行著裝整排，劇團特別邀請多位名醫師走進劇場近距離欣賞，知名台大婦產科醫生施景中觀看後寫下「這部劇給我們臨床醫師相當大的反思空間」，對於主角王琄的詮釋，「她是用生命在演戲，演完淚水灑在舞台上，遠遠的我都看到了」。

《當妳轉身之後》改編自1999年普立茲劇本獎作品，作者寫下自己在癌症治療中心的觀察，描述一位教學一絲不苟、略顯不近人情的文學女教授，無意間發現自己罹患卵巢癌。生命的消逝迫使她褪下教授的光環，只能躺在病床上，毫無尊嚴地接受各種化療。劇中由王琄詮釋的姚教授心寒說出：「不是疾病使我疼痛，是治療使我疼痛。」且當護士說「你好像都沒有任何家人來看你」，姚教授回：「正確說法一個都沒有。」堪稱孤獨指數最高級。一個人面對死亡，更痛苦的是知識似乎沒有讓她遠離死亡，因此對人生和自我展開不同的反思與對話。

13日該劇進入演出前倒數著裝整排環節，不少醫師受邀進排練場近距離欣賞排練，婦產科烏烏醫師後會分享「因為醫生的身分，平時很少看醫療劇，這是第一次把一個醫療劇認真地看完，這是一齣血淋淋地詮釋死亡，帶著觀眾凝視死亡的同時，也靠近自己的生命，從中找到生命的意義，相當珍貴。」急診醫師李尚：「整齣劇從得到癌症末期，到走完人生最後一程，這一段時間用短短兩個小時來呈現，主角過程中堆疊的情緒起伏，思想變換，以及其他照護者，和周圍的人的情緒，都很值得我們借鑒。」

編劇吳念真回憶起從小就與死亡近距離接觸，他憶起以前在礦區坑口，常常看見躺著的叔叔們被草蓆蓋著，旁邊亡者家人們燒著紙錢，「我常常看到淚流，但我淚流的原因是因為捨不得還活著的家人。」他的體會是「勿為死者流淚，請為生者傷悲」。吳念真透露當時父親臨終前，不願讓孫子到病床前，他承認他也會選擇不讓自己的孫子看到自己離去的模樣。

死亡總是來的突然，回憶起第一次面對死亡的生命經驗，劇中主演王琄說道：「媽媽的離世造成我很大的陰影。」接到父親的電話嚎啕說著母親走了，當時的她正在排練場上，搭上計程車回家的路上，心是空掉的。當時的她不懂死亡是什麼回事，當年父親因衝擊太大幾乎失能，26歲的弟弟要面臨撿骨，她幫逝去的母親化妝，穿衣服，「這是多大的衝擊，我記得當時我正要演出一齣音樂劇，聲音是上不去的，幾乎降了8度無法演出，生理也產生變化，所以我開始去上死亡學、心理學課，看這方面的書。」

劇中詮釋主治權威的羅北安則提到：「從小祖父母就沒在身邊，不僅父執輩沒遇過親人離世，自己從小就跟父母親相處，更從沒遇過，因此當自己遇到父親離世時，一滴眼淚都沒流，直到有天孩子坐在我大腿上玩耍時說著一句『好想念爺爺喔』，我拒絕很久、不想承認的事實，就這樣爆炸性的哭了。」

《當妳轉身之後》暌違8年再度重演，原班人馬王琄、譚艾珍、羅北安、曾少宗、張靜之重新與角色敘舊、重新認識自己。體驗生命的緣起緣滅，從痛苦、不甘、到淡然放下，轉身之後又是新的旅程。導演吳定謙最後分享：「面對死亡『不要害怕』是一件很難的功課，但其實它離我們很近，應該花一些時間好好思考這個人生課題，將這些挑戰轉化為療癒與成長的力量。」他覺得《當妳轉身之後》應該時不時重演。「我們面對死亡，終究只有一個人，都是在和自己對話，必須反覆感受這件事。」