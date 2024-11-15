氣候融資對於全球推動低碳轉型至關重要，亞洲氣候金融會議以「透過公私協力促進氣候金融與難減排產業轉型的亞洲觀點」為題，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境。

由國泰金控總經理李長庚開場，投資長程淑芬進行短講、擔任主持人，李長庚表示，透過此會議探索新的投資工具及金融模式，以增強氣候金融的影響力，同時借助現場重量級與會人士的經驗與知識，分享以公私協力模式擴大氣候金融規模見解，希望今天我們齊心協力，為亞洲甚至世界找到氣候難題的務實解決方案。

程淑芬從亞洲低碳轉型困境談起，全球超過70％的電力成長需求高度集中於亞洲；預期2025年亞洲將消耗全球半數的電力。此外，高碳排產業雖佔亞洲超過4成的GDP，該產業就業人口同樣超過4成，種種風險使亞洲在公正低碳轉型的道路上面臨巨大挑戰，需要透過完善的氣候金融環境，提高轉型誘因，讓轉型行動更具投資可行性。目前亞洲氣候資金仍多仰賴公部門資金，這也使實現2030年前全球達到每年9兆美元的水準更具挑戰性。對此，程淑芬認為達成淨零轉型需要有效的公私合作金融模式，在降低風險的同時加速轉型進程。

四位不同領域專家小組對談隨後登場，包括氣候金融領域亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）總監Anjali Viswamohanan、聯合國倡議代表人人享有永續能源倡議（SEforALL）資深顧問Filipe B. Oliveira、前日本政府退休金投資基金（GPIF）投資長水野弘道（Hiro Mizuno）、開發基金世界銀行下的國際金融公司（IFC）永續金融資深經理Laila Nordine，探討如何加速氣候金融的成長，包括亞洲氣候金融的公私合作關鍵趨勢，聚焦於難減排產業（如水泥、鋼鐵、化工及運輸）及能源部門低碳轉型過程的現況與挑戰、成功經驗，強調創新機制及公私合作能幫助取得轉型過程中所需的氣候資金。