拳擊好手林郁婷奪下台灣拳擊史上首面奧運金牌，母校鶯歌國中製作「擁抱拳世界」奧運金牌紀念銅雕公共藝術今（15）日揭幕，林郁婷出席表示，很榮幸能在裝置藝術歷史留名，因為當時努力不放棄及在教練帶領一路奔波到現在才夠有所回報，也歡迎學弟妹加入拳擊隊勇敢追夢，不要為了別人想像而生，勇敢達成自己的目標與夢想。

鶯歌國中表示，該銅雕公共藝術以一雙由桂冠烘托的拳擊手套為設計主體，其上更鐫刻著林郁婷選手與教練曾自強老師的親筆簽名，寓意深遠。「拳」與「全」諧音，象徵著教育的目標，激勵莘莘學子勇於探索自我的獨特天賦，開創無限可能的未來。銅雕作品由藝術家李國雄老師精雕細琢而成，完美呈現力與美的融合。

贊助單位世大化成股份有限公司董事長王為寬為鶯歌女婿，與鶯歌淵源深厚，公司亦設立於鶯歌八德路。由於林郁婷鍥而不捨的努力、堅毅不屈的意志，勇奪奧運金牌讓鶯歌留名於奧運史，為鼓勵後進，世大化成慷慨捐贈30 萬元校務發展基金，希望照顧鶯歌子弟，期能繼續培育更多的林郁婷，同時帶動更多企業支持投資運動，造就臺灣運動人才。

另一贊助者中國砂輪企業股份有限公司是四代鶯歌在地產業，本著「共好～你好、我好、大家好」的精神，發揮經營績效，回饋鄉里，善盡企業社會責任，不但盡力關注地方及員工，照顧鶯歌國中更是不遺餘力，近年累積贊助本校破百萬。