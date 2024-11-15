新竹市美術館建築前身為新竹市役所，為竹市市定古蹟，興建至今已有99年歷史，文化局表示，美術館經歷多次整建，近年陸續有屋頂漏水及車寄陽台裂縫等情形，為確保館舍安全與正常運營，市府編列約650萬元啟動修復工程，即日起至明年3月17日將休館檢修。

新竹市美術館建築前身為新竹市役所，2001年指定為市定古蹟後，未再有較大幅度的檢修作業。新竹市美術館自成立後，即以扮演竹市藝文匯集中樞的角色自詡，以活化古蹟再利用、強化文化藝術人才培育、整合地方資源以帶動社區文化產業發展為使命，使館舍成為具複合式功能的展覽中心。

文化局指出，待此次修復工程完成後，市府將可更有效運用美術館空間，規劃不同主題展覽、藝術活動，並串聯周邊新竹市文化藝廊、新竹241藝術空間、新竹市鐵道藝術村、學租大樓藝文空間等多處藝文空間，形成多元的藝術文化聚落。

文化局表示，這次安全檢修工程工期預計6個月，預計明年3月開館，檢修項目包含屋架、屋面、外牆、無障礙坡道、空調系統等。此外，為能讓民眾一睹當代藝術與古蹟建築共同對話的火花，文化局已著手規畫2025年度「走過百年」共4檔系列主題展。

首檔展覽將舉辦新竹中壯世代藝術家「謝鴻均老師薪火相傳展」；陸續也將推出美術館百年主題展覽及活動、新竹市文化基金會策展人培力計畫主題展。