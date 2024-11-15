台北市內湖區內湖路一段捷運站旁一處工地，今天（15日）上午11時58分，工地內水泥塔突然往路面倒塌，一名剛好路過的35歲男性機車騎士慘遭砸中，所幸救護人員獲報後，隨即將他送醫並無生命危險。

據了解，該名男騎士意識清醒，有右膝蓋骨折、右大腿腫脹等傷勢。由於水泥塔橫躺在車道上，警方也在現場拉起封鎖線並管制交通，工地人員已通知吊車到場排除，警方呼籲用路人提前改道；詳細事發原因仍有待釐清。