Pentagon says nearly two dozen UFO sightings can’t be explained: ‘True anomalies’ https://t.co/qIOiFluX5I pic.twitter.com/26AM9VkSSq — New York Post (@nypost) November 14, 2024

五角大廈近日發布了一份報告，揭露過去一年間接收到的757件不明飛行物（UFO）目擊通報，其中包含數百起無法解釋的異常現象。報告顯示，雖然大多數事件可以追溯至氣球、鳥類、飛機、無人機或衛星等，但仍有數百起因缺乏足夠信息而無法獲得結論。

《紐約郵報》報導，從2023年5月1日到6月1日，五角大廈的「全域異常解決辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）共收到757件目擊報告，其中485件為該期間的新目擊事件，其餘則發生在2021至2022年間。其中有21件報告被AARO主任科斯洛斯基（Jon Kosloski ）認為，需要進一步調查，其中一些他形容為「真正的異常現象」。

美聯社報導，報告中特別提到的一起事件是紐約外海的大西洋上空，一架商業客機機組人員報告，曾險些與一個「圓柱形物體」相撞，目前相關事件仍在調查。此外，還有三起由軍事飛行員報告的不明飛行器尾隨或跟蹤案例，調查人員尚未找到這與外國勢力有關的證據。

根據目擊者描述，許多不明現象呈現為燈光、圓形、球狀或球體物體，甚至有一名目擊者報告，看到一個帶有閃光燈的「水母狀物體」。這些現象引發了公眾和國會關注。

報告指出，近300件通報已確認來源，例如馬斯克的「星鏈」衛星系統就常被人們誤認為UFO。然而，聯邦官員強調，所有已調查案例中，都未發現與外星活動有關的任何證據。

本次報告的發布，正值國會舉行關於不明異常現象（UAP）的聽證會，專家和前軍官在會中提出了對外星智慧、外國秘密飛機可能威脅美國國安的討論。