美國總統大選落幕，川普將正式重返白宮；富邦集團董事長蔡明忠15日獲頒臺大名譽法學博士學位後受訪時表示，川普當選帶來的是「不可測」的未來，可能是好的，也可能引發負面影響。美國被視為民主燈塔，跟台灣強調民主價值不謀而合，川普能重返白宮，藉由這樣的時事變動，呼籲台灣政治人物要有省思。

蔡明忠分析，川普能重返白宮，代表選民對國家、世界的看法已和傳統不同，意味著貧富差距、財富分配不均二大問題，值得政治人物警惕。

蔡明忠觀察，美國這次的選舉，大家都在談物價、經濟，他引述美國過去總統大選時，當時為總統候選人的柯林頓戰勝老布希的一句話，「It's the economy, stupid」(笨蛋！不知道最主要問題在經濟嗎？)這次最主要的問題更是這樣，美國對物價、通膨的不滿，雖然不是現任執政者造成了，卻成了川普這次勝選的重要原因，所衍伸的貧富差距、財富分配不均等問題，全世界所有從政者都要面對的，政治是管理眾人之事，執政者有責任創造更公平的社會。