行政院長卓榮泰15日出席「第57屆自來水節慶祝大會」時，肯定自來水公司同仁的辛勞，尤其是在災害後迅速復原供水的表現。卓榮泰表示，自來水供應是國家基礎建設的重要一環，政府將持續提升偏鄉地區的用水普及率，並宣布未來4年將投入106億元執行無自來水地區供水改善計畫第5期，期望能讓用水覆蓋率再向前推進。

卓榮泰強調，自來水公司是守護國人用水需求的重要機構，他曾多次在颱風後至災區探訪自來水搶修隊伍，看到他們不畏風雨、泥濘的辛苦場面，讓他深受感動。隨著水資源的需求日益增高，政府過去22年間已投入191億元進行供水設施建設，目前全國供水率已達95％，但卓榮泰指出，剩下的5％地區仍需加強改善，以提升偏鄉居民的用水便利性和安全。

此外，卓榮泰表示，經濟部長郭智輝已送來無自來水地區供水第5期改善計畫，將從2025年延續至2029年，國發會已經核定資金，希望能在未來4年內完成6萬戶的供水設施更新。卓榮泰進一步指示自來水公司董事長李嘉榮及總經理李丁來，帶領同仁努力執行計畫，並為弱勢群體提供補助，確保每位國人都能享有穩定且優質的用水服務。

卓同時指出，政府未來將更加關注減少漏水率，確保供水穩定性，並加強對基礎設施的投資，促進水資源的永續利用。卓榮泰在會中也承諾將提升員工福利並增加薪酬，以回應辛苦付出的同仁們，最後並期望未來在大家的共同努力下，持續為國人提供安全、穩定的飲用水。