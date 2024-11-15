淡海輕軌「龜速」屢遭詬病，新北捷運工程局優化營運中的捷運設施，其中淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06），15日起調升站間速限，從時速10公里大幅增快至60公里，全程來回行駛時間經提速後縮短2分鐘，搭乘的民眾可以感受到速度提升外，同時提升搭乘品質與服務。

新北捷運局長李政安指出，淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）間，為配合降級運轉時調度需求，並考量降級需求發生的機率較低，因此採用手動轉轍器，但受限於該轉轍器型式，限制只能時速10公里，評估此站間時速過慢。

為配合降級運轉時調度需求，並考量降級需求發生的機率較低，因此採用手動轉轍器。（捷運局提供）

捷運局將持續檢討並優化淡海輕軌及安坑輕軌速限，在兼顧道路安全的情況下提速，提升整體營運效率。（捷運局提供）

李政安說，捷運局尋求學界技術支援，今年6月29日完成國產化號誌應答器等軟硬體調整，解除原本速限10公里的限制。此外為了安全考量，另加裝道岔鎖固裝置，10月下旬完成列車行駛動態測試後，15日起逐步提升時速至60公里速限，新北捷運公司後續將調整時刻表。

捷運局進一步表示，淡海輕軌經提速後全程來回行駛時間縮短2分鐘，除了實現淡海輕軌淡金北新站至新市一路站間提速，未來將持續檢討並優化淡海輕軌及安坑輕軌速限，在兼顧道路安全的情況下提速，提升整體營運效率。