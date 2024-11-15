韓國8月發生電動車火警延燒百餘輛汽車，台中市10月也發生電巴起火燒毀9輛車，電動車火警防範更顯重要。中市消防局15日上午在台中軟體園區大里藝術廣場舉辦論壇，局長孫福佑說，台中市今年至今電動車火警1件、電動機車9件，希望透過論壇邀集產官學研討論電動車相關災害緊急應變措施。

台中市消防局15日舉辦電動車室內停車空間公共安全提升策略論壇，針對「電動車室內停車空間防災預警及營運安全管理」及「電動車停車空間防火技術的應用與評估」兩主題進行討論，期盼透過論壇中產、官、學界的充分交流提出具體政策建議。

韓國8月發生電動車火警延燒百餘輛汽車，台中市10月也發生電巴起火燒毀9輛車，電動車火警防範更顯重要。中市消防局15日上午在大里軟體園區舉辦論壇，討論電動車相關災害緊急應變措施。（潘虹恩攝）

韓國8月發生電動車火警延燒百餘輛汽車，台中市10月也發生電巴起火燒毀9輛車，電動車火警防範更顯重要。中市消防局15日上午在大里軟體園區舉辦論壇，討論電動車相關災害緊急應變措施。（潘虹恩攝）

孫福佑說，隨著環保淨零意識的提升及技術的進步，電動車成為中央政策持續推動的重要發展方向；台中市今年至今電動車火警1件、電動機車9件，不過從8月南韓電動車地下室大火事件，突顯電動車停車、充電、營運管理、人員避難、搶救等問題需加以重視。

他表示，從電動車供電設備因應策略、充電樁消防安全議題、電動車停車空間火災緊急應變對策及室內停車空間電動車防火安全設計等不同主題進行探討與交流，希望能形成具體可行的措施，並向中央提出政策與修法建議，以優化電動車室內停車空間安全管理。

交通局主祕郭志文與停管處長盧佳佳表示，希望針對電動車失火案件及早預防。目前規畫年底前，中市公有停車場都會配置1具滅火毯，並研擬將電動車格空間拉大以利於救災。另潭興停車場亦試辦細水物和熱影像系統，目前測試中，未來將辦理演練視察成效。