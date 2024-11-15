網路世代讓實體書店受到嚴重衝擊，位於台中市大甲區、經營超過30年的諾貝爾圖書城，已在本月10日熄燈，當地民眾直呼不捨。諾貝爾圖書城是台灣知名連鎖書局，除了販售書籍以外，也有各類文具，並經營網路商城。不過近年來實體店面陸續熄燈，包括台北東湖店、新北新莊店、彰化鹿港店、和美店及台中中正店都已歇業。

台中大甲的諾貝爾圖書城鄰近鎮瀾宮，在當地經營超過30年，是附近在地學子及愛書人士的回憶，不過店面已在本月10日熄燈。

當地民眾得知消息直呼不捨，紛紛在Google評論留言「難得的好書店，真的很可惜」、「今天才知道諾貝爾書局結束營業，大甲曾經有一間金石堂也關了，以後大甲就沒有實體書店可以逛了」、「非常不捨，珍重再見，感謝陪伴我們度過美好時光。」

諾貝爾圖書城大甲店經營30年，已於本月10日熄燈，在地民眾直喊不捨。（翻攝Google Maps）

諾貝爾圖書城是台灣知名連鎖書局，店內除了販售書籍以外，也有各種文具用品，並經營網路商城，不過近年實體分店陸續熄燈，包括台北東湖店、新北新莊店、彰化鹿港店、和美店、台中中正店等都已結束營業。