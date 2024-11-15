Netflix影集《影后》以5位女明星的愛恨糾葛，揭開演藝圈生存實錄，引發一股追劇潮。楊謹華在劇中飾演3年沒拍戲的女神周凡，準備東山再起卻因為膝蓋受傷導致跳舞表現不佳頻頻失誤，自責對鏡子自暴自棄的一場戲，這一段也引發觀眾的熱烈討論。

對此楊謹華也分享「那天在拍這場戲時，導演問了我能不能講這段話，我是非常願意的，因為我跟周小凡有著相同的際遇，如果我不勇敢為她發聲的話，還有誰可以懂周小凡入圍多次，卻沒有得獎那種內心真實的感受，非常感謝導演給了我這個機會。」

楊謹華爲了《影后》排舞壓力大。（Netflix提供）

該劇楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、曾莞婷、林廷憶五位主演們，為戲大跳性感舞蹈，15日釋出眾影后們在拍攝跳舞重頭戲與私下練舞的精彩花絮，幕後祕辛與趣事，展現出影后們不同以往的真性情。五位笑稱自己是「親愛的導演女團」，在戲還未正式開拍前就時常聚在一起練習，只見花絮一開頭眾人紛紛對要跳舞這件事，抱持著既擔心又緊張的心情，不僅作為中間位的楊謹華面露懷疑大嘆「哇！」

林廷憶（左起）、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖練舞。（Netflix提供）

而平時就熱愛跳舞的楊謹華，這次能在戲中有跳舞的戲也坦言：「自己喜歡跳跟真的入戲去角色拍跳舞是兩件事。」當今天只有一個人跳時，即便有失誤也不會太明顯，但一排人一起跳時，只要出差錯就會看得一清二楚，會因為自己的失誤導致大家都要重來感到很自責。