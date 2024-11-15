停在平交道區的黑車駕駛下車理論，白車未下車，鐵路保全催促兩車快走。（民眾提供）

雲林縣府前方的斗六市保庄路平交道上14日發生2輛車會車糾紛，其中1輛車居然停在平交道下車理論，另輛車也不願退讓，保全數度催促，2輛車才離去，鐵路警察局15日表示將釐清事實與車主，占用平交道者處以1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。

從民眾提供的行車紀錄器可看到，14日早上8點多，一輛黑色休旅車從雲林路開入平交道，另一輛白色自小客車從後庄路要進入，2輛車在平交道遭遇，互不相讓，黑色休旅車暫停在平交道區，白色自小客車則停在平交道前網狀格線。

兩車對峙20秒後後，黑車駕駛下車理論，白車駕駛坐在車上，黑車駕駛激動叫囂，平交道保全介入勸說，但2車都未開走，直到保全極力催促，白車先退讓，但黑車仍相當不滿，幾秒之後才呼嘯開走。

2車離開後不到1分鐘，柵欄就放下，1列火車通過，令人捏把冷汗。

鐵路警察局指出，該案雖未接獲民眾及臺鐵公司相關通報，但經審閱民眾所提供的行車紀錄影像，黑色自小客車臨時停車於平交道，有違反道路交通管理處罰條例第54條第3款規定之虞，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

另對向車輛疑有臨時停放車輛於網狀線上，有違反同法第 60 條2 項3款規定之虞，可處900元至1800元罰鍰，將調閱平交道監視器影像，釐清上述時間點違規車輛車牌，以查詢違規車主身份，並依違規事實摯單舉發。

鐵路警察局呼籲，如於平交道附近發生糾紛，應先將車輛駛離，勿於平交道內停車，以維護行車安全。