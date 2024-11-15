目前正在服刑中的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，日前秘密抵達台灣，昨低調前往宜蘭拜會未婚妻的家長。據了解，薄瓜瓜的未婚妻，正是羅東博愛醫院羅許基金會前執行長許子文的女兒，也是已過世的羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。
根據《中時新聞網》掌握，薄瓜瓜日前抵達台北，昨日前往宜蘭拜會女方家長，警方及情治單位獲報後不敢大意，全程均派有人員關注。今天上午薄瓜瓜已與友人一同離開宜蘭前往台北，至於何時離境並不得而知。據悉，薄瓜瓜是從加拿大搭機來台，有一說將在台灣辦婚禮，但未獲證實。
目前正在服刑中的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，日前秘密抵達台灣，昨低調前往宜蘭拜會未婚妻的家長。據了解，薄瓜瓜的未婚妻，正是羅東博愛醫院羅許基金會前執行長許子文的女兒，也是已過世的羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。
根據《中時新聞網》掌握，薄瓜瓜日前抵達台北，昨日前往宜蘭拜會女方家長，警方及情治單位獲報後不敢大意，全程均派有人員關注。今天上午薄瓜瓜已與友人一同離開宜蘭前往台北，至於何時離境並不得而知。據悉，薄瓜瓜是從加拿大搭機來台，有一說將在台灣辦婚禮，但未獲證實。
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