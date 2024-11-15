台塑預期，因應液化（石咸）客戶船期的安排，部分10月份訂單延至11月交運，加上印度12月24日即將執行PVC的印度標準局（BIS）認證，客戶提前採購，因此預期11月營收將比10月成長。至於第四季，中國十一長假後下游加工廠逐步復工，加上第四季是部分石化產品的傳統旺季，同時歲修廠數量較第三季減少，開工率有所提高。不過，由於上游原料廠在十一長假期間持續生產，整體石化庫存偏高，部分同業也採取降價競銷，對市場行情造成壓力，因此預估第四季營收與第三季相當。

台塑進一步指出，第四季是PE、EVA及PP的傳統需求旺季，加上中國持續推出的經濟刺激措施，以及印度雨季結束並維持高度經濟成長，有望推動石化產品需求增加。然而，國際局勢不穩定，如以色列攻擊伊朗雖避開原油生產設施，但若原油價格走勢疲軟，恐影響石化產品行情。即便如此，若原料乙烯、丙烯成本隨著原油下跌，將有利於公司的營運表現。

中國市場景氣與台灣石化業發展息息相關。為了提振經濟，中國政府於9月底推出「雙率雙降」及房市刺激措施，並於10月17日下調貸款市場利率（LPR）0.25%，其中1年期和5年期LPR分別自3.35%及3.85%調降至3.1%及3.6%。此舉降低了企業與個人的貸款利率和融資成本，刺激了房市的成交量，10月份新建商品房及二手房的成交總量較上季成長5.8%，為17年來首次超越9月，同時新建住宅房價也比去年同期增加2.08%。加上未來3至5年內，政府擬發行超過10兆人民幣的債券，以解決地方債務並活絡房地產市場，預期房地產景氣可望回溫，進而帶動經濟加速復甦，增加石化產品的需求。

總結來看，儘管市場面臨部分挑戰，隨著中國及印度經濟穩定成長，台塑對第四季的石化需求保持謹慎樂觀。