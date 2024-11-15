屏東市今天（15日）清晨5時許發生一起死亡車禍，61歲陳姓男子走斑馬線，準備穿越和生路到縣民公園晨運，不料遭重機撞飛送醫不治，31歲黃姓騎士則受輕傷，酒測值為零，警方說，因路口監視器未拍到號誌，所以目前無法確定有無闖紅燈情事，尚待目擊者做筆錄後進一步釐清。

屏東警察局交通隊指出，15日清晨5時42分許，天未亮，家住縣民公園附近的陳男正走在斑馬線上準備穿越和生路到公園運動，不料遭到騎黃牌重機、行駛在和生路一段內側車道的黃男衝撞，陳男當場被撞飛，送醫後搶救不治，黃男則受有輕傷，酒測值為零。

屏東市15日清晨5時許發生一起死亡車禍，61歲陳姓男子走斑馬線準備穿越和生路到縣民公園晨運，不料遭重機撞飛送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市15日清晨5時許發生一起死亡車禍，61歲陳姓男子走斑馬線準備穿越和生路到縣民公園晨運，不料遭重機撞飛送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

從路口監視器可看出，衝撞當下衝擊力不小，陳男被撞飛後黃男也倒地，重機還在路面擦出火花，場面驚悚。

有民眾質疑雙方是否有人闖紅燈，對此，警方表示，因為路口監視器沒有拍到紅綠燈標誌，所以目前無法確定有無闖紅燈情事，不過車禍當時有1名目擊者，警方正找目擊者前來做筆錄，確切的肇事原因尚待進一步釐清。

為此，警方也再次呼籲用路人務必遵守號誌，行經路口及行人穿越道務必減速，對於突發狀況才有反應的時間。

★未經判決確定，應推定為無罪。