戴佩妮發行全新概念專輯《雙生火焰》，在同名單曲MV橫跨台北和布達佩斯「雙城」拍攝，而其中布達佩斯有「雙子城」的美名，在進入後製階段時，為了更完美詮釋雙生火焰的概念，〈雙生火焰〉MV最終一分為二，以〈莫蘭迪藍療癒篇 Morandi Blue〉與〈深斐烈紅暗夜篇 Scarlet Red〉「雙」篇章發布，兀自獨立卻又相互共生，構建出雙生火焰各階段更迭情感纏繞的影音旅程。

日前已釋出的〈莫蘭迪藍療癒篇 Morandi Blue〉MV，獲得網友高度評價，此篇章大多於台北北海岸拍攝，戴佩妮在海邊多次全身濕透後被風吹乾，為捕捉畫面更幾度入水憋氣。晚間拍攝時，她不僅被煙霧機的煙霧嗆到眼睛和喉嚨，還因為漲潮不得不搶時間快速撤離，避免劇組被潮水追上，拍攝過程中盡顯雙生火焰的靜謐與堅韌。

戴佩妮赴布達佩斯拍攝新歌〈雙生火焰〉ＭＶ。（妮樂佛提供）

即將於11月16日公開的〈深斐烈紅暗夜篇 Scarlet Red〉MV，則會展示更多布達佩斯的壯麗場景。戴佩妮穿梭廢墟裡，融入各種情緒相符的舞蹈與肢體動作，進一步詮釋雙生火焰在歷程中的對話與融合。

此次在布達佩斯僅有4天的拍攝時間中，戴佩妮經歷了一段令人啼笑皆非的插曲。某晚她將飯店房門從內部用門鏈卡住，原以為可以從連結的工作人員房間進出，但未料飯店的安全機制使得連通房門無法從另一側開啟。拍攝一整天的她顧不得形象，便在走廊席地而坐，等待救援。工作人員見狀，又好氣又好笑，忙了半天最終只得請飯店破壞門鏈將門打開，才讓已累得幾乎要在走廊睡著的戴佩妮得以回到房間休息。

戴佩妮赴布達佩斯拍攝新歌〈雙生火焰〉ＭＶ。（妮樂佛提供）

〈雙生火焰 - 莫蘭迪藍療癒篇 Morandi Blue〉MV已於13日公開，而〈雙生火焰 - 深斐烈紅暗夜篇 Scarlet Red〉MV則將於116日發布。於此同時，戴佩妮日前宣布將於2025三月登上台北小巨蛋舉辦「雙生火焰」演唱會，門票現正熱賣中，可洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。