澎湃新聞15日報導，中國大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）透露，2024年11月15日10時20分，隨著X8083次中歐班列（重慶—杜伊斯堡）從重慶團結村站開出，中歐班列累計開行突破10萬列，發送貨物逾1100萬標準貨櫃、貨值逾4200億美元，保持安全穩定暢通運行，標誌著中歐班列高品質發展取得新成效。

國鐵集團貨運部負責人指出，中共總書記習近平2013年提出共建一帶一路倡議，中歐班列應運而生。2016年中歐班列實現統一品牌，為服務高品質共建一帶一路、助推中國高水準對外開放注入新動能。

從2016年統一品牌至2023年，中歐班列年開行數量由1702列增加到超1.7萬列，增長近10倍。開行萬列所需時間由開行之初90個月縮短為現在6個月。今年3月以來已連續8個月單月開行數量超過1600列。

中歐班列服務網路基本覆蓋亞歐全境。大陸國內通道能力持續提升。先後實施了集二鐵路賁紅至二連浩特段擴能改造、蘭新鐵路精河至阿拉山口段增建二線及濱綏鐵路綏芬河至國境線、佳木斯至同江鐵路等一批鐵路通道補短板項目，推進鄭州、重慶、成都、西安、烏魯木齊中歐班列集結中心示範工程建設，為中歐班列高品質開行提供基礎設施保障。

目前鐵路部門在大陸國內已鋪畫時速120公里圖定中歐班列運行線93條，聯通中國境內125個城市。口岸通過能力大幅躍升。實施阿拉山口、霍爾果斯、滿洲里、二連等一批口岸站擴能改造項目，提升口岸接發車和列車編組效能，今年9月底阿拉山口站新建綜合查驗場投用後，阿拉山口站準軌、寬軌接運能力分別提升15％和30％，經阿拉山口、霍爾果斯、二連浩特、滿洲里、綏芬河、同江北六大口岸進出境中歐班列數量保持穩步增長態勢。

境外通道網路日益完善。在鞏固和穩定既有入歐主要通道基礎上，積極拓展南通道跨裡海中歐班列常態化開行，今年7月1日鋪畫了「每日一班」的跨裏海中歐班列圖定線路。中歐班列不僅連通中國與西歐及沿線國家，在東方，通過海鐵聯運、中寮鐵路等連通了韓國、日本等東亞國家，越南、泰國等東南亞國家；在西方，通過波羅的海、黑海、地中海海鐵聯運，萊茵河鐵水聯運等方式聯通英國、北歐各國及羅馬尼亞、義大利等黑海、地中海沿岸各國，目前中歐班列已通達歐洲25個國家227個城市以及11個亞洲國家超過100個城市，服務網路基本覆蓋亞歐大陸全境。