台廠蘋概股中除了上述3檔個股股價強彈之外，興能高、榮創、元大、群創、聯茂、鈺創、美律、友達、亞光、精英、日月光投控、正崴．旺宏、達運、今皓、精元及臻鼎-KY等，漲幅都在2～4％以上，成為今天台股電子股族群中的明燈。
最純的蘋概股大立光，隨著近來股價跌幅已深，從8月30日盤中高點3,230元，跌到11月1日的2,220元，2個月跌逾三鳥戮，隨著第三季財表現不俗，10月營收持穩下，今天股價一路攻堅，至近午盤時攻上2,405元，大漲90元、漲幅超過3.89％。
蘋果股價昨日收盤上漲1.38％，市值再度回升至3.45兆美元，與輝達的3.6兆美元差距拉近，受到蘋果股價與市值同步回升的激勵，台廠蘋概股今（15）日由大立光（3008）．玉晶光（3406）等光學鏡頭領軍上漲3％上下，以及鴻家軍的鴻準（2354）飆漲逾半根漲停帶動，整體蘋概股出現跌深反彈。
台廠蘋概股中除了上述3檔個股股價強彈之外，興能高、榮創、元大、群創、聯茂、鈺創、美律、友達、亞光、精英、日月光投控、正崴．旺宏、達運、今皓、精元及臻鼎-KY等，漲幅都在2～4％以上，成為今天台股電子股族群中的明燈。
最純的蘋概股大立光，隨著近來股價跌幅已深，從8月30日盤中高點3,230元，跌到11月1日的2,220元，2個月跌逾三鳥戮，隨著第三季財表現不俗，10月營收持穩下，今天股價一路攻堅，至近午盤時攻上2,405元，大漲90元、漲幅超過3.89％。
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