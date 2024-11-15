台廠蘋概股中除了上述3檔個股股價強彈之外，興能高、榮創、元大、群創、聯茂、鈺創、美律、友達、亞光、精英、日月光投控、正崴．旺宏、達運、今皓、精元及臻鼎-KY等，漲幅都在2～4％以上，成為今天台股電子股族群中的明燈。

最純的蘋概股大立光，隨著近來股價跌幅已深，從8月30日盤中高點3,230元，跌到11月1日的2,220元，2個月跌逾三鳥戮，隨著第三季財表現不俗，10月營收持穩下，今天股價一路攻堅，至近午盤時攻上2,405元，大漲90元、漲幅超過3.89％。