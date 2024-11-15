銀行房貸緊縮和央行信用管制衝擊，即將交屋的預售屋屋主恐面臨銀行房貸不足的情況。據推估，新北市11個熱門重劃區預售屋明年交屋將近6,000戶，其中，板橋江翠北側和新店央北重劃區預估均有近800戶交屋，銀行持續緊縮房貸，恐對兩區預售市場造成較大衝擊。

據永慶房產集團以2021年下半年至2022年上半年預售屋交易量統計，新北有九個重劃區明年交屋量在300戶以上，其中五個重劃區更在600戶以上，除了板橋江翠北側和新店央北外，包括二重疏洪道、鶯歌鳳鳴以及新莊塭仔圳等近年大量推案重劃區，明年都各自有600戶以上的交屋量。

以行政區來看，新莊區包括頭前、副都心及塭仔圳三個重劃區合計逾1300戶交屋，壓力最為沉重。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，過去幾年板橋江翠北側和新店央北兩處重劃區建商大量推案，當時熱絡買氣和挾著區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺，不過銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足，這二個重劃區不乏房價上看8字頭以上的頂級預售建案，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。

新北11處熱門重劃區預售屋平均總價，除五股洲子洋和鶯歌鳳鳴因位處新北蛋白區，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已達2,000萬元大關。

陳金萍表示，銀行房貸緊縮持續，許多購屋族在申貸時房貸成數通常會減少1～2成，若房貸成數減少1成，新北市預售交屋的屋主可能需多籌措200萬元的頭期款，尤其如央北預售屋平均總價已達近2600萬元，房貸緊縮對於預售交屋者的衝擊會相對最大。