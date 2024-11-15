苗栗市一家銀樓昨（14）日下午遭何姓越南籍逃逸移工搶走價值30萬元的金飾，轄區苗栗警分局迅速周閱周邊監視器追捕，結果鎖定嫌犯逃逸藏往銅鑼鄉中平村一棟出租民房，警方趕往圍捕，何嫌再度從稻田逃竄離去，警方現場逮捕何嫌妻子，今天中午在出租民宅逮獲何嫌，已押回警分局追查作案動機。
一名身著藍衣的搶匪，14下午四時許佯裝顧客前往苗栗市中正路一家銀樓，假裝要選購金鍊，店家拿出一條重約3兩的金項鍊及2錢的金戒供男子查看時，男子乘店家不備，搶走金鍊金戒後徒步逃逸，店家估計被搶金飾價值高達30萬元。
由於目前國際金價持續走高，所以黃金成為眾多囑目的標的物，14日遭搶的銀樓，3年多前曾遭一名劉姓、謝姓搶匪，持鐵鎚敲破門面玻璃櫥窗後搶走一批金飾，警方迅速循線逮捕兩嫌移送法辦，同一家銀樓14日再度遭搶，顯示國際金價高漲才引來歹徒覬覦。
轄區苗栗警分局獲報後，派員趕往現場採證，並調閱周邊監視器，結果查出搶嫌事後躲往銅鑼鄉中平村一棟位處稻田中的出租民宅，警方漏夜動員圍捕，並請山城救援協會支援外圍，嫌犯見警方出現，立即跳進稻田逃逸，警方搜捕許多並無所獲，隨後循線至出租民宅內逮捕一名28歲的越籍女共嫌，據越籍女子供稱，她與在逃的越籍男子是夫妻，丈夫來台已有10多年，她本人是在2年才從越南來台打工，與丈夫團聚。
警方持續埋伏在中平村出租民宅周邊監控，至15日中午12點多，越籍嫌犯再度回到租住處，警方確認無誤後，發動攻監圍捕，順利逮捕何姓越籍搶嫌，已帶回苗栗警分局調查犯案動機中。
★未經判決確定，應推定為無罪。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。