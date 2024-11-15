涉嫌行搶苗栗市銀樓的越籍嫌犯夫妻逃逸藏在銅鑼鄉中平村一棟出租民房。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市一家銀樓昨（14）日下午遭何姓越南籍逃逸移工搶走價值30萬元的金飾，轄區苗栗警分局迅速周閱周邊監視器追捕，結果鎖定嫌犯逃逸藏往銅鑼鄉中平村一棟出租民房，警方趕往圍捕，何嫌再度從稻田逃竄離去，警方現場逮捕何嫌妻子，今天中午在出租民宅逮獲何嫌，已押回警分局追查作案動機。

一名身著藍衣的搶匪，14下午四時許佯裝顧客前往苗栗市中正路一家銀樓，假裝要選購金鍊，店家拿出一條重約3兩的金項鍊及2錢的金戒供男子查看時，男子乘店家不備，搶走金鍊金戒後徒步逃逸，店家估計被搶金飾價值高達30萬元。

由於目前國際金價持續走高，所以黃金成為眾多囑目的標的物，14日遭搶的銀樓，3年多前曾遭一名劉姓、謝姓搶匪，持鐵鎚敲破門面玻璃櫥窗後搶走一批金飾，警方迅速循線逮捕兩嫌移送法辦，同一家銀樓14日再度遭搶，顯示國際金價高漲才引來歹徒覬覦。

轄區苗栗警分局獲報後，派員趕往現場採證，並調閱周邊監視器，結果查出搶嫌事後躲往銅鑼鄉中平村一棟位處稻田中的出租民宅，警方漏夜動員圍捕，並請山城救援協會支援外圍，嫌犯見警方出現，立即跳進稻田逃逸，警方搜捕許多並無所獲，隨後循線至出租民宅內逮捕一名28歲的越籍女共嫌，據越籍女子供稱，她與在逃的越籍男子是夫妻，丈夫來台已有10多年，她本人是在2年才從越南來台打工，與丈夫團聚。

警方持續埋伏在中平村出租民宅周邊監控，至15日中午12點多，越籍嫌犯再度回到租住處，警方確認無誤後，發動攻監圍捕，順利逮捕何姓越籍搶嫌，已帶回苗栗警分局調查犯案動機中。

★未經判決確定，應推定為無罪。