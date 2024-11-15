35歲男歌手畢書盡（Bii）下個月將發行暌違3年最新專輯《Bii WITH YOU》，豈料最近深陷輿論風波，接連傳出遭老東家提告求償3千萬、疑似整容以及婚前感情糾紛等黑料，引發熱議。今（15日）中午，畢書盡經紀公司公開PO律師聲明，針對不實指控，將追究民、刑法法律責任。

畢書盡的臉書粉專於稍早發一則律師聲明書，寫著：「關於近日在網路上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，始終未加置理。但愈來愈多誇張且不實的言論，已經傷害到藝人的名譽，我們將不再容忍退讓，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，以免觸法。」

畢書盡發聲明，呼籲網友勿以訛傳訛。（畢書盡臉書）

畢書盡去年9月無預警宣布加盟索尼音樂，離開簽約17年的老鷹音樂公司。想不到近日傳出被老東家提告並求償3千萬，原因是他提前解約。把前老闆李亞明視如父親的畢書盡，傳出受傷到爆哭。對此，畢書盡所屬索尼音樂13日表示：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但是Bii 會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快。謝謝大家的關心。」

畢書盡過去是單眼皮，後來黏雙眼皮貼，就變成雙眼皮。（圖／中時資料照）

此外，有網友翻出畢書盡14年前的舊照，發現他當時是單眼皮，臉蛋也不如現在精緻，大呼：「這認真是同一個人？！」引發討論。其實，畢書盡過去受訪時，就針對整容疑雲澄清過，以前確實是單眼皮，但在某次簽唱會前貼雙眼皮膠，貼了整天後，睡醒就變成雙眼皮，他更邀請現場媒體朋友驗貨，證明自己是純天然。