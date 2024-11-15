全球最具指標性的自然生態紀錄片品牌BBC Earth推出年度旗艦鉅獻《亞洲》， BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林日前訪台接受媒體訪問，他不只大讚，「台灣是一個美麗的地方」，也期待能透過紀錄片，讓全世界看見台灣精采的野生動物。

喬尼的博士學位研究，就是研究台灣的動物山羌，他個人也在亞洲拍片超過25年，已經建立了非常完善的網絡，而亞洲這麼大，為何會選擇來台拍攝？他說，「在英國很少有機會看到台灣的野生動物，台灣是一個美麗的地方，有很多新的野生動物故事」。

喬尼基林日前訪台接受媒體訪問，他大讚「台灣是一個美麗的地方」。（圖／BBC Earth提供）

而喬尼剛好有認識台灣當地的工作人員，會分享很多精采的故事，這也成了拍攝的契機之一，他表示，和台灣專業人才合作愉快，「合作的生物學家知識非常豐富，有紮實的訓練背景，加上很多好的點子以及對野生動物充滿熱愛，也很期待讓全世界看見台灣精采的野生動物」。

喬尼這次選擇三種台灣的動物來拍攝，其中在第5集「擁擠的大陸」中，他分享，為了拍攝台北的大赤鼯鼠，花了一年時間來做準備，研究牠在晚上的飛行路線，另外同一集還有城市中的白蠟樹吸引了獨角仙進入城市，以及第4集「交錯的世界」拍攝了台灣的黃腳虎頭蜂、蜜蜂跟蜂鷹生態。

另外，這次《亞洲》前導預告背景音樂是由人氣韓團SEVENTEEN演唱的原創歌曲《See the world》，她坦言，希望藉由與受歡迎的韓團合作，吸引年輕人讓他們願意來了解自然界，更特別提到，「去年他們唱片的銷售量比泰勒絲還多，同時也是UNESCO聯合國教科文組織的青年親善大使」。

《亞洲》將於17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。