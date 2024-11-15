林姓男子不滿哥哥長期在外借錢拖累家人，債主上門討債騷擾林母，去年3月，林男夥同林姓老闆、張姓同事一起將林兄帶到高雄市大寮區林姓老闆的員工宿舍，將林兄以鐵鍊、手銬綑綁、脫光衣服，再以電擊棒、水管、球棒毆打後拘禁22小時。高雄地院審理後，依妨害自由罪，判林弟拘役50日，林姓老闆 及張姓同事各拘役40日，均緩刑2年。

判決指出，被害人林姓男子長期不務正業，在外到處借錢，甚至向地下錢莊借錢，家人替他還了300多萬元，債主還侵門踏戶到林家討債騷擾林母，他的弟弟看不下去，與林姓老闆、張姓同事討論後，決定一起教訓林姓男子。

去年3月28日晚上8點多，林姓弟弟與林姓老闆、張姓同事等3人以幫林兄還債為由，騙林兄到林姓老闆的員工宿舍，也約來債主，幫林兄還了2萬5000元後，將林兄帶到宿舍3樓廁所旁以鐵鍊、鎖頭、手銬綑綁，把身上衣物脫光，使他全身赤裸，3人拿事前準備的電擊棒（沒電池）、水管、球棒毆打林兄，達1小時之久，造成林兄胸腹部挫傷、四肢多處挫瘀傷。當晚10時許，林弟及林姓老闆將林兄交由張姓同事負責看守。

隔天張男出外工作，林兄趁機對外呼救，被路過民眾聽到後報警，警方在18時到場救出林兄，循線逮捕涉嫌毆打及拘禁林兄的3人，查扣毆打的器具，將3名嫌犯依妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

高雄地院審理後認定，3名被告都是基於一時氣憤，做出失慮的行為，事後已與被害人達成和解，均無再犯之虞，暫不執行其刑，均予以緩刑2年。