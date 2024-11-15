國民黨立委葉元之在臉書發文表示，國科會114學年度博士生獎學金，一個月補助4萬元，補助3年，今（15）日是最後一天申請，有興趣的青年學子要記得去申請。

葉元之指出，國科會博士生獎學金開出400個名額，是要提供誘因給明年想讀博士班的考生，提供上百萬元，讓優秀的人才，不致因爲經濟問題，而不去讀博士班。

葉元之表示，國科會博士生獎學金原本申請期限到10月底，但他之前在立法院質詢時，質疑獎學金搞黑箱，完全沒宣傳，大多數人都不知道這個計畫，且會讓10月底以後才想讀博士班的人，來不及申請，因此國科會主委吳誠文後來承諾做出多項調整。

葉元之說，國科會除了將受理申請截止日，由10月31日延長至11月15日外，同時12月會將113年考生放棄的約60個名額，開放給現在的博一生申請，一樣是補助3年。

葉元之還指出，今年的這400個甄選名額如有缺額或有人放棄，也將在明年3、4月釋出，讓明年才決定考博士班的考生申請。

葉元之說，由於很多考生目前不見得是在校學生，吳誠文也向他表示，未來會加強網路宣傳，讓各界知道國科會這項獎學金訊息，以免有遺珠之憾。