美食-KY股價8月初下探73.3元的逾4年4個月低點，隨後緩步震盪回升，近期於88～94元區間震盪，今（15）日開高後放量走揚4.26％至93元，鄰近尾盤維持近3.5％漲勢，領漲觀光餐旅股，三大法人本周迄今買超103張，其中外資買超213張、自營商賣超110張。

美食-KY 2024年第三季合併營收47.32億元，季增1.1％、年減8.05％，為今年高點。但營業利益2.22億元，季減14.74％、年減27.88％，為今年低點。不過，在業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.51億元，季增達97.93％、年減33.61％，每股盈餘0.84元。

累計美食-KY前三季合併營收140.62億元、年減8.71％，為近10年同期低。營業利益7.78億元、年減17.07％。加上業外顯著轉虧，使歸屬母公司稅後淨利3.89億元、年減達47.47％，每股盈餘2.16元。

觀察美食-KY本業獲利指標，第三季毛利率、營益率「雙降」至58.48％、4.69％，均為今年低點。前三季毛利率自59.14％略升至59.26％，為近3年同期高，營益率則自6.18％降至5.61％。第三季業外轉盈主要受惠匯兌收益挹注，前三季業外轉虧則受提列減損影響。

觀察美食-KY主要市場營收，第三季中國大陸20.27億元，季增5.37％、年減22.57％，美國20.09億元，季減1.65％、年增12.77％，台灣6.79億元，季減2.28％、年減6.01％。累計前三季中國大陸59.87億元、年減23.97％，美國59.48億元、年增13.33％，台灣20.72億元、年減6.39％。

美食-KY表示，第三季美國營收成長幅度擴大、表現優於上半年。本業營運下滑主因中國大陸門市縮減及通縮影響，導致營收規模下滑。不過，10月中國大陸門市營收已見回升，使中國大陸10月營收年減幅收斂至20％。

美食-KY 10月自結合併營收15.76億元，月減2.58％、年減3.44％，為近3月低，累計前10月合併營收156.39億元、年減8.13％，續處近10年同期低，但年減幅均見收斂。公司指出，中國大陸下半年啟動的產品優化策略效益逐步顯現，10月營收年減幅已連4月收斂。

而美國市場前三季已新展7家門市，10月營收年增達雙位數、同店營收維持個位數成長，表現穩定優於美國整體連鎖餐飲業。美食-KY計畫11、12月持續展店，擴大營業規模增添成長動能，配合中國大陸在烘焙旺季及產品強化下推升門市營收反彈，第四季營運展望看佳。