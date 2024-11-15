SpaceX的「獵鷹9號」運載火箭透過可重複使用的火箭，大幅降低發射成本，導入商業化，進而能快速佈署星鏈(Starlink)衛星，目前在軌衛星數量已接近7000顆。

相比之下，部分地由空巴製造的歐洲「亞利安6號」(Ariane 6)發射器，在七月進行推遲已久的試飛之後，尚未進行首次商業飛行。空巴計畫每年發射10次，次數遠低於SpaceX。

空巴執行長Guillaume Faury認為，SpaceX所做的事情讓人驚訝，打破了一些規則。它非常的集中，而歐洲的專案則非常的零散和分散。

「它(SpaceX)同時是發射器、衛星、製造、軌道營運。這是一種超級集中的模式，實際上在歐洲，由於反壟斷規則，我們不允許這種模式」，Faury在法蘭克福的一場航空活動上如此表示。

空中巴士和歐洲航太製造商在過去一直抱怨，歐洲航太工業受到參與資助國家之間分擔工作的規則的阻礙，例如空巴來自法國。

Faury說，相較之下，SpaceX可以自由決定投資地點，並且製造它所需產品的80%。他說：「在歐洲，我們往往做相反的事情。我們只製造20%，然後採購其它80%。而透過採購80%，你就擁有了一個讓所有人滿意的龐大供應。而馬斯克卻沒有取悅所有人，只討好他自己」。

儘管對SpaceX活動的集中化表示擔憂，但Faury表示，歐洲必須找到適應的方法。他認為，SpaceX是一個超級有競爭力的商業模式，正在挑戰空巴現在在發射器方面做的事情。「如果我們只停留在原地，我們就會被淘汰」。

NASA計畫在2030年內利用SpaceX，將人類送上月球，在川普當選總統的領導下，這一計畫可能會加速發展。

但NASA和五角大樓官員私下曾表示，擔憂美國過於依賴SpaceX獲取關鍵能力，並尋求能刺激發射器和衛星的競爭。