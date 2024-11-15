近年來，數位科技對文化教育的影響日益深遠。根據PwC對VR在培訓中的有效性調查，相較於傳統學習方式，VR學習使學員掌握課程重點的速度快了四倍，並提升了275%的課後自信度。學員普遍認為，VR學習不僅能更快掌握技能，還能提升專注度。

宏達電致力於打造完整的教育生態圈，透過虛擬實境技術的深度應用，結合軟硬體支援，將抽象知識具象化，讓學習更具創新性與吸引力。在此次展會中，HTC展示了多樣化的教育平台，包括「VIVERSE for Business教育元宇宙」、虛擬空間與內容創作平台「VIVERSE Create」、360度教案製作平台「Virti」、XR教材製播中心，以及「VIVE Host」多人同步學習中控平台，這些工具為教師提供了靈活多樣的教學支持。

「VIVERSE for Business教育元宇宙」提供多種沉浸式數位教室，學生可以透過XR頭顯、電腦或平板等裝置進入課堂，進行3D實物展示、主題演說及分組討論，營造身臨其境的互動學習氛圍。本次展會展示的虛擬天文教室、理化實驗室及防災實驗室等場景，為K-12教育提供了完整的沉浸式學習解決方案。

「VIVERSE Create」是一個無需安裝程式的No-Code創作平台，教師可以輕鬆建立多人互動的虛擬空間，無需程式技能即可打造專屬的虛擬教室及教學內容，提升學生的學習效果。而「Virti」平台則支持360度互動影片教案製作，讓教師以生動的臨場感增強教學體驗。

另一亮點「XR教材製播中心」透過HTC 5G O-RAN技術，為偏鄉教師提供高品質的數位教材創作支持。XR攝影棚具備虛擬場景及3D物件製作功能，並能即時串流至VIVERSE教育平台，實現遠距教學，助力城鄉資源共享。

為了解決多設備同步管理的挑戰，「VIVE Host」提供了一對多的VR同步管理方案，教師可以一鍵同步推播課程至多設備，並監控學生的學習進度，實現沉浸式數位課堂。

宏達電將持續推動台灣XR與元宇宙教育創新，積極培育科技人才，透過VIVERSE教育元宇宙，引領全球教育的數位轉型與城鄉資源共享。