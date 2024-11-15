北市警松山分局松山派出所，日前接獲兆豐銀行松南分行通報，指有一名老翁疑似遭到假投資詐騙，需警方到場協助瞭解，員警賴世鴻、韓凱峻到場勸說後，成功攔阻250萬元。

當日8旬劉姓老翁到銀行欲提領250萬元，面對行員關懷詢問，劉翁回答是要購買房屋，作為投資費用。警方到場詢問劉翁相關細節，劉翁卻推說沒事，抱怨「怎麼那麼麻煩」，在員警耐心追問下，劉翁最後只能坦承是加入投資群組，對方要他提款投資股票，警方及行員立即提醒劉翁這是常見的假投資詐騙手法，並致電家屬多加關心，在警方與行員共同勸說下，成功保住劉翁的老本。

松山分局統計，今年迄今已攔阻1億3600萬多元詐騙款項，高齡長者易遭詐團話術誆騙，民眾應多加關懷家中長輩，投資任何項目前，務必查明投資標的及平台運作機制，並謹慎評估、考量。任何投資理財均有風險，絕對沒有穩賺不賠的投資，如有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線查證。