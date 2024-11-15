立法院會今（15）日三讀通過《法院組織法》條文修正案，明定地方檢察署得置檢察官助理，並讓法官助理進用管道多元化，增加約用方式。

司法院提出法官組織法修法，本月6日初審通過，並於今日院會上順利三讀。條文新增地方檢察署得置檢察官助理，依相關法令聘用或約用各種專業人員充任之；承檢察官之命，辦理案件程序的審查、法律問題的分析、資料的蒐集等事務。

而具律師執業資格者，依規定充任檢察官助理期間，計入其律師執業年資；檢察官助理的遴用、訓練、業務、管理及考核等相關事項辦法，由法務部定之。

另外，現行條文指出，地方法院於必要時得置法官助理，依相關法令「聘用」各種專業人員充任之；三讀條文則增加「約用」方式，並通過附帶決議，應就聘用優先於約用，約用法助人數不得超過聘用法助之一定比例，並制定相關業務管理保密與考核規定。

而地方檢察署及檢察分署設觀護人室，置觀護人、臨床心理師及佐理員；三讀條文也將「臨床心理師」改為「臨床心理師或諮商心理師」。

民眾黨立委黃珊珊說，長久以來，我國基層檢察官承擔著繁重的案件壓力，特別是面對日益猖獗的詐騙犯罪，從2019年至2022年間，電信詐欺案件成長高達360％，基層檢察官的案件負荷已經接近臨界點。

黃珊珊說，事實上，早在1999年年台灣就曾考量到檢察官業務的繁重，曾討論增設「檢察官助理」一職，但最終並未納入法律，導致基層壓力日益加重，人事制度的不合時宜。

黃珊珊表示，立法院三讀通過《法院組織法》，將「檢察官助理」法制化，實現她與民眾黨團呼籲，未來將能為一線地方檢察署檢察官增補人力，協助處理程序審查、法律問題分析和資料蒐集等事務，進一步提升打擊犯罪的效率。