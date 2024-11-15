立法院日前終於定下考試院人事同意權審查時程，總統府祕書長潘孟安今（15）日起，帶領考試委員被提名人依序拜會朝野黨團，盼人事案儘速審議通過。今日拜訪藍綠黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，五權憲法下的憲政機關，希望大家秉持中道力量，為國家文官體制爭取一片天。國民黨也擬具書面問題，包含年金改革制度檢討、警察年改部分，希望考試委員被提名人如實回答，以利審查。

對於考試院人事延宕多時，國民黨團總召傅崐萁稱，立法院因為議事如麻，所以延宕至今，而執政黨也沒有強力推動，所以國民黨團從8月靜候至今，希望五權憲法能夠盡快各就各位。傅崐萁表示，非常歡迎他率團前來拜會，考試院對國家文官體制有非常大的貢獻。

潘孟安則一一介紹被提名人，稱各被提名人對考試院的業務都非常熟悉，參與了國家的考試文官培訓等，展現總統用人唯才，不分黨派的提名原則，希望在12月17號投票審定，能得到國民黨團支持。

國民黨團書記長林思銘則說，黨團已提出書面問題，希望被提名人實問實答，這個都會作為未來實質審查的參考依據。其中包含年金改革制度檢討、醫護不足與波波醫生之解決以及退撫基金運作與績效之強化議題，都有在書面提問。

黨團首席副書記長王鴻薇表示，對於考試院人事，在野黨一向秉持著只要被提名人有專業能力，在野黨不會為反對而反對，考試院審查期程是在野黨率先提出，會嚴格審查。王鴻薇也呼籲，立法院、考試院都是憲政機關，大家要互相尊重，這是很重要的。