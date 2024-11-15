凱爾（KIRE）辦個人首次巡演遠征世界各洲爆紅海外，三個月內跑遍香港、新加坡、馬來西亞、紐約、洛杉磯、奧斯汀六大城市，不僅化身「行走的發電機」收服各地歌迷讓社群漲粉十倍，還「男女通吃」收編猛男歌迷，讓現場「肌」情滿滿；此外，KIRE還「一人當多人用」展現主持功力開起脫口秀，不但當起月老幫粉絲牽線直接在演唱會上上演「我愛紅娘」，沒想到彼此竟然一拍即合，因此促成良緣。

KIRE在演唱會上與男歌迷互動。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

人來瘋的KIRE不玩則以、一「玩」驚人，看到現場滿滿外國面孔粉絲，現場還當起中文老師幫大家上課，結果台下一位外國美女竟高舉中文標語「幹我」另類「應援」示愛，讓KIRE哭笑不得；此外，KIRE把巡演當成時尚秀，香港場辦起校園舞會派對穿搭上校服與歌迷同歡，到了美國場則整個人「大解放」，不僅個性皮衣皮褲上身，連造型都走最前衛時尚的「中空」性感風大秀六塊肌，大膽浮誇配件完全呼應他充滿挑逗及讓人臉紅心跳的表演風格。

KIRE在演唱會上與歌迷互動。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE還針對老外粉絲安排上台互動橋段，不僅跟女粉玩起「黏巴達」緊身互貼、耳鬢廝磨，在洛杉磯的演出上，竟還有猛男粉絲自告奮勇上台與他「肉貼肉」超激情，過程中甚至還直接把KIRE扛起來，整個「男身男捨」的狀況頓時讓現場尖叫歡呼聲四起！他笑說：「真的很瘋狂，超失控！」

KIRE跑遍世界巡演。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

此趟巡演KIRE大小工作都事必躬親，舉凡表演內容、道具、造型、歌單都自己發想準備，更自己當起企劃專案談贊助，他透露此次巡演最大的挑戰就是籌備資金，「籌備資金真的是一大學問，不過也學習到很多！」而為了開源節流，KIRE抵達洛杉磯還自己租車當司機趕通告，結果沒想到因為對當地交通規矩不熟悉，導致車子違停被拖吊，「最後因此多付了1萬多台幣」，除了耗腦力、心力準備演唱會，體力更是一大負荷，「洛杉磯場結束後我們立刻趕往機場飛往奧斯汀，幾乎沒休息便直接彩排並預備表演，和團隊一起『瘋癱』的經歷成了我們的共同回憶」。